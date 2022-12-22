“طلب مني أنجبله طفل من مراته”.. تفاصيل القصة الحقيقية لمسلسل بنون 

يترقب الكثير عرض المسلسل الدرامي الأغرب في الصناعة المصرية مسلسل “بنون”، بالرغم من أن عدد حلقاته 6 فقط ولكنه يناقش قضية جديدة لم تشهدها الدراما مسبقًا ومن المتوقع أن تسبب جدلًا واسعًا في الشارع المصري خاصة بأن المسلسل مستمد من قصة حقيقية حدثت بالفعل في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بعد أن لجأ أحد الأشخاص إلى صديقه لينجب له طفل من زوجته.

بداية القصة كانت في ٢٠١٨ بمدينة طلخا

منذ 4 أعوام ماضية في عام ٢٠١٨ توجهت إحدى السيدات إلى مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية لتحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيه من خلاله بأنه قام بتخديرها لقيام أحد أصدقاءه أن يعاملها معاملة الأزواج لإنجابها طفل لأنه عقيم لا ينجب الأطفال، وأنها اكتشفت الأمر بعد أن حملت وأنجبت طفل فحدث خلاف بين زوجها وصديقه الذي فعل الواقعة فقام بإبلاغ أسرة الزوجة بما حدث مع ابنتهم.

اقوال المتهم صديق الزوجة المجني عليها

على الفور استدعت الأجهزة الأمنية المتهمين زوج المبلغة وصديقه وباحضارهم وبمواجهتهم بأقوال الزوجة اعترف المتهم صديق الزوج بأنه فوجئ من صديقه أن يطلب منه بأن يذهب إلى منزله من أجل أن يعامل زوجته معاملة الأزواج لكي تنجب طفل له لأنه عقيم وأكدت كافة التحاليل بأنه لا يستطيع الإنتاج، وأكد له بأن الموضوع سينجح من دون أن يشعر أحد وبالفعل اتفقا على يوم معين وقام الزوج بتخدير زوجته واتصل بصديقه واحضره إلى منزله وعاشر زوجته.

المتهم أحس بالذنب فأبلغ أسرة الزوجة

وأكد المتهم أن زوجة صديقه بالفعل حملت منه من دون أن يعلم أحد واحتفلت الأسرة بهذا الحمل نظرًا لأنهم انتظروا هذا الحمل كثيرًا وجاء بعد فترة انتظار طويلة، وأضاف المتهم بأنه لم يستطيع أن يشاهد ابنه يتربي في حضن صديقه فاستيقظ ضميره وذهب إلى أسرة الزوجة وأخبرهم بالحقيقية وتأكدوا بأن هذا الجنين ابن صديق زوج ابنتهم فأبلغوا الشرطة بالواقعة.