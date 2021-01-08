طريقة طلب تركيب عداد كودي أون لاين عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية

بعد رفع الدعم الحكومي عن الطاقة الكهربائية وارتفاع اسعار شرائح الكهرباء، بدأ الكثيرون يعانون من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، ولا سيما أولئك الذين لديهم عدات الكهرياء التقليدية، مما اتجه الكثيرون لاستبدال عداداتهم التقليدية بأخرى كودية وهي العدادات مسبوقة الدفع، التي لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء، وللراغبين في تركيب عداد كودي، نشرت “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، فيديو شرحت فيه طريقة طلب تركيب عداد كودي أون لاين “إلكترونيًا” من المنزل ودون حاجة لزيارة أحد مكاتب شركة الكهرباء لتقديم الطلب وذلك من خلال منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية.

تركيب عداد كودي أون لاين

كيفية تقديم طلب تركيب العداد الكودي إلكترونيًا؟

أوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي أون لاين، وهي كما يلي:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار منصة خدمات المواطنين.

الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي.

ملئ استمارة البيانات المطلوبة.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

الضغط على خانة (ارسال الطلب).

ولمراجعة طلب تركيب عداد كودي أون لاين أشارت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، هناك عدة طرق لذلك وهي :

الدخول على الموقع الالكتروني للمنصة ومتابعة الطلب المقدم.

متابعة البريد الإلكترونى الخاص بك المسجل ضمن البيانات المدخلة في الطلب.

عن طريق تلقي رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف المدخل في خانة بيانات الطلب.

ما هى مميزات تركيب عداد كودي أون لاين؟

يمتاز العداد الكودي وهو عداد كهرباء مسبوق الدفع بالميزات التالية: