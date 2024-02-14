طلاق شيري عادل وطارق صبري.. رسميًا

أعلنت الفنانة شيري عادل في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن طلاقها من الفنان طارق صبري بعد زواج دام لأكثر من عام.

شيري عادل وطارق صبري - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت في منشور لها عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” المحلقة بحسابها على “إنستجرام”: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

يُذكر أن شيري عادل وطارق صبري احتفلا بزواجهما في شهر أكتوبر من عام 2022 بطريقة بسيطة جمعت الأسرتين، وكانت هناك شواهد كثيرة تشير إلى اقتراب حدوث الانفصال، مثل حذف شيري عادل لصورها مع زوجها من حسابها على “إنستجرام”.

وفي سياق آخر، تنتظر شيري عادل، طرح فيلمها الجديد “عادل مش عادل” الذي يشارك في بطولته كلًا من: أحمد الفيشاوي، ودينا، في دور العرض المصرية قريبًا، بالإضافة إلى مسلسل “الوصفة السحرية” الذي يشاركها بطولته كلًا من: إسلام جمال، وهيدي كرم، كما من المقرر أيضًا طرح فيلم “أصل الحكاية” بمشاركة خالد الصاوي، وهالة فاخر، وكريم عفيفي، وعلاء مرسي.

تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك العديد من التقارير والشائعات حول حياة زوجية شيري عادل وطارق صبري في الفترة الأخيرة، ولكنهما لم يعلقا بشكل رسمي على هذه الشائعات.