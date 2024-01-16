طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد أقل من ٢٤ ساعة من احتفال العوضي بعيد ميلادها – بالصور

نشر الفنان أحمد العوضي منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، تضمن المنشور طلاقه من ياسمين عبد العزيز.

العوضي وياسمين - الخليج

وكتب العوضي : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين

وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”، كما كانت ياسمين نشرت الخبر قبل العوضي على إنستجرام وكتبت :”ام الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

وذلك بعد أن احتفل العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز عبر فيسبوك وعلق كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح“.