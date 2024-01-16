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طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد أقل من ٢٤ ساعة من احتفال العوضي بعيد ميلادها – بالصور

عبد الرحمن رضا

نشر الفنان أحمد العوضي منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، تضمن المنشور طلاقه من ياسمين عبد العزيز.

العوضي وياسمين - الخليج

وكتب العوضي : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين
وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”، كما كانت ياسمين نشرت الخبر قبل العوضي على إنستجرام وكتبت :”ام الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

وذلك بعد أن احتفل العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز عبر فيسبوك وعلق كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح“.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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