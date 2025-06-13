طقس شديد الحرارة غدا الجمعة 13 يونيو 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الجمعة 13 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

🔥 أحوال الطقس العامة:

نهارًا: شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد. حار على السواحل الشمالية.

ليلًا والصباح الباكر: معتدل الحرارة بشكل عام.



🌫️ ظواهر جوية متوقعة:

شبورة مائية كثيفة أحيانًا، من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على: القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية وسط سيناء مدن القناة

كثيفة أحيانًا، من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على: نشاط رياح متقطع على: القاهرة الكبرى شمال الصعيد جنوب سيناء

متقطع على:

🌡️ درجات الحرارة المتوقعة:

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 38 24 الإسكندرية 31 20 مرسى مطروح 29 20 سوهاج 41 25 قنا 42 26 أسوان 44 28

⚠️ نصائح مهمة: