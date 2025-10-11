طقس خريفي معتدل وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا السبت 11 أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 11 أكتوبر 2025، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على كافة المناطق.

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية تظهر خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة تمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد يتبعها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط رياح واضطراب في الملاحة

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل.

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

فيما يلي أبرز درجات الحرارة على المحافظات والمدن المصرية:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 28 21 العاصمة الإدارية 29 20 الإسكندرية 27 20 بورسعيد 27 22 الإسماعيلية 30 20 السويس 30 21 شرم الشيخ 32 23 الغردقة 32 22 مرسى علم 34 24 الأقصر 33 21 أسوان 34 22 مطروح 26 18 الفيوم 29 19 المنيا 29 18 قنا 33 21

نصيحة الأرصاد

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس خفيفة نهارًا مع إمكانية إضافة ملابس خريفية خفيفة ليلًا نظرًا لاختلاف درجات الحرارة بين الفترتين.