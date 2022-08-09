طقس اليوم.. استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا و العظمى في القاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و السواحل الشمالية, مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد, معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وبالنسبة لمعدلات الرطوبة فتتوقع هيئة الأرصاد أن يستمر الارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

هذا إلى جانب الشبورة المائية التي تظهر صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم:

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة على المدن و العواصم بمحافظات الجمهورية:

– القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

– شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 35

– طنطا الصغرى 25 والعظمى 34

– دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

– الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

– بلطيم الصغرى 25 العظمى 31

-مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

-السلوم الصغرى 22 والعظمى 33

– سيوة الصغرى 23 والعظمى 37

– بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

– دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

– الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

-الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

– السويس الصغرى 24 والعظمى 35

– العريش الصغرى 24 والعظمى 33

– رفح الصغرى 23 والعظمى 32

-رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38

– نخل الصغرى 20 العظمى 36

– نويبع الصغرى 28 والعظمى 38

– طابا الصغرى 27 والعظمى 37

– كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

– الطور الصغرى 27 والعظمى 33

-شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

– الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

– مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

– الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

– بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

– المنيا الصغرى 25 والعظمى 38

– أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

– سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39

– قنا الصغرى 27 والعظمى 42

– الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

– أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

– أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42

– الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

– شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

– أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 37

– حلايب الصغرى 28 والعظمى 35

– رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34