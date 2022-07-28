الحرارة تصل إلى 42 درجة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الستة أيام القادمة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقرير عن حالة الطقس خلال الستة أيام المقبلة من اليوم الخميس 28 يوليو 2022م، وحتى يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022م، وشمل التقرير الطقس المتوقع على كافة الأنحاء والظواهر الجوية في تلك المدة، سواء الشبورة المائية أو نسبة الرطوبة أو حالة الرياح وغيرها، كما تضمن درجات الحرارة الصغرى في الساعات الأولى من النهار والمتأخرة من الليل والعظمى وقت الظهيرة على مختلف مناطق الجمهورية، ونوضح في السطور التالية تفاصيل النشرة الجوية التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الستة أيام المقبلة وموضوعات أخرى ذات صلة .

طقس الستة أيام القادمة

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، رطب على باقي انحاء البلاد .

الظواهر الجوية خلال الستة أيام القادمة

ونشرت الهيئة، الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الستة أيام القادمة، والتي جاءت على النحو التالي :

تتعرض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة يزيد الإحساس بحرارة الطقس المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا .

يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في حال التعرض المباشر لأشعة الشمس .

تشهد بعض مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة إلى نشاط للرياح .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الستة أيام القادمة

نشرت الهيئة أيضًا عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توقعها لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال الستة أيام المقبلة من اليوم الخميس 28 يوليو 2022م، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، والتي جاءت على هذا النحو :