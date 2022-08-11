طقس الجمعة 12 أغسطس.. تحذير من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، النشرة الجوية وحالة طقس الجمعة 12 أغسطس.

وذكر بيان هيئة الأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد”.

وسيكون الجو حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع رطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 31، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

وتسجل مرسى مطروح العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

ونوهت أيضًا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.