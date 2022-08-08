طقس الثلاثاء 9 أغسطس.. حرارة مرتفعة مع تحذير من الأمطار الرعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الثلاثاء 9 أغسطس.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وسيكون الجو معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل فيس بوك، أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 30، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

وتسجل مرسى مطروح العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوهت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30%، على مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.