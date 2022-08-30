طقس الثلاثاء 30 أغسطس حار مع فرص سقووط الأمطار على بعض الأماكن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر طقس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 حيث يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم م ويكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشـمـاليـة، معتدل رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة رطب ليـلاً على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مع نشاط للرياح على بعض الأماكن على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة.

طقس الثلاثاء 30 أغسطس 2022

بيان درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى 34 الإسكندرية 31 وادي النطرون 33 طنطا 33 شبين الكوم 34 بلطيم 32 مطروح 30 السلوم 31 سیوة 38 بورسعيد 31 دمياط 30 الزقازيق 34 المنصورة 34 العريش 31 رفح 31 رأس سدر 38 نويبع 40 طابا 39 كاترين 36 الطور 34 الإسماعيلية 35 بني سويف 36 السويس 35 المنيا 37 أسيوط 37 سوهاج 41 قنا 43 شرم الشيخ 40 الغردقة 39 مرسى علم 38 الفيوم 35 نخل 37 الأقصر 43 أسوان 43 إدفو 43 أبو سمبل 42 الوادي 41 شلاتين 39 أبو رماد 38 حلايب 36 رأس حدرية 36

أحوال طقس الثلاثاء 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع غيام جزئي وشبورة مائية ونشاط للرياح أحيانا.

الوجه البحري: طقس حار رطب نهارا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا وشبورة مائية.

السواحل الشمالية الغربية: طقس حار رطب نهارا مع الانخفاض قليلا ليلا مع شبورة مائية خفيفة وغيام.

الشمالية الشرقية ووسط سيناء: حار رطب نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا مع غيام جزئي وشبورة مائية صباحا.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس شديد الحرارة رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا مع نشاط للرياح، وفرص سقوط أمطار.

شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح أحيانا، مشمس نهارا.

أحوال الإبحار

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متأثرا برياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.