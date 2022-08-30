طقس الثلاثاء 30 أغسطس حار مع فرص سقووط الأمطار على بعض الأماكن
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر طقس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 حيث يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم م ويكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشـمـاليـة، معتدل رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة رطب ليـلاً على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
مع نشاط للرياح على بعض الأماكن على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة.
طقس الثلاثاء 30 أغسطس 2022
بيان درجات الحرارة المتوقعة
|القاهرة الكبرى
|34
|الإسكندرية
|31
|وادي النطرون
|33
|طنطا
|33
|شبين الكوم
|34
|بلطيم
|32
|مطروح
|30
|السلوم
|31
|سیوة
|38
|بورسعيد
|31
|دمياط
|30
|الزقازيق
|34
|المنصورة
|34
|العريش
|31
|رفح
|31
|رأس سدر
|38
|نويبع
|40
|طابا
|39
|كاترين
|36
|الطور
|34
|الإسماعيلية
|35
|بني سويف
|36
|السويس
|35
|المنيا
|37
|أسيوط
|37
|سوهاج
|41
|قنا
|43
|شرم الشيخ
|40
|الغردقة
|39
|مرسى علم
|38
|الفيوم
|35
|نخل
|37
|الأقصر
|43
|أسوان
|43
|إدفو
|43
|أبو سمبل
|42
|الوادي
|41
|شلاتين
|39
|أبو رماد
|38
|حلايب
|36
|رأس حدرية
|36
أحوال طقس الثلاثاء 30 أغسطس
القاهرة الكبرى: طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع غيام جزئي وشبورة مائية ونشاط للرياح أحيانا.
الوجه البحري: طقس حار رطب نهارا، مع غيام جزئي ونشاط للرياح أحيانا وشبورة مائية.
السواحل الشمالية الغربية: طقس حار رطب نهارا مع الانخفاض قليلا ليلا مع شبورة مائية خفيفة وغيام.
الشمالية الشرقية ووسط سيناء: حار رطب نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا مع غيام جزئي وشبورة مائية صباحا.
جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس شديد الحرارة رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا مع نشاط للرياح، وفرص سقوط أمطار.
شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع نشاط للرياح أحيانا، مشمس نهارا.
أحوال الإبحار
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متأثرا برياح شمالية شرقية.
البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.