طقس الثلاثاء 20 ديسمبر.. تحذير مفاجئ من الأمطار ونشاط الرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، في طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 20 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد”.

ونوهت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بجانب نشاط الرياح على سطح البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها “الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في أخره على أغلب الأنحاء”.

ونوهت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت من طقس الغد بشأن وجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

وحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 22 درجة مئوية، أما الصغرى تبلغ 15 درجة مئوية.

أما محافظة الإسكندرية تسجل العظمى 21 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 16 درجة مئوية، فيما تسجل محافظة الإسماعيلية، العظمى 23 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 14 درجة مئوية.

وسجلت أسيوط، العظمى 24 درجة مئوية، أما الصغرى بلغت 10 درجات مئوية، فيما تسجل محافظة سوهاج، العظمى 26 درجة مئوية، أما الصغرى بلغت 12 درجة مئوية.

وسجلت محافظة السويس، العظمى 24 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 14 درجة مئوية، فيما سجلت محافظة المنيا، العظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، والصغرى بلغت 11 درجة مئوية.