طقس الثلاثاء 1 نوفمبر.. تحذير من الأمطار والبرودة والشبورة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، تفاصيل النشرة الجوية وحالة طقس الثلاثاء، الأول من نوفمبر/تشرين ثان.

وقال بيان الأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وتابع “الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية”.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فمن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

وتسجل محافظة المنيا، العظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، والصغرى بلغت نحو 17 درجة مئوية، أما محافظة الإسكندرية تسجل العظمى 23 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 30 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 18 درجة مئوية، أما محافظة الإسماعيلية تسجل العظمى 27 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى نحو 19 درجة مئوية.

فيما تسجل شرم الشيح، العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى بلغت 22 درجة مئوية، فيما سجلت محافظة السويس، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى بلغت 20 درجة مئوية.

وستكون هناك شبورة مائية في الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما نجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.

كما نوه بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح في بعض الأحيان ، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.