طقس الإثنين 29 أغسطس.. موجة حارة مع تحذير من الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، النشرة الجوية وحالة طقس الإثنين 29 أغسطس.

وذكر بيان هيئة الأرصاد على موقع التواصل فيس بوك “يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد”.

وسيكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 29، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

وتسجل مرسى مطروح العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما أن ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية، بجانب وجود نسبة سقوط أمطار (نسبة 20%) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.