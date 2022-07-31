طقس الإثنين 1 أغسطس.. موجة حارة وتحذير من ارتفاع الأمواج

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الإثنين 1 أغسطس.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الجو معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 30، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.