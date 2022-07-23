طقس الأحد 24 يوليو.. موجة شديدة الحرارة تصدم المصريين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة طقس الأحد 24 يوليو.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة، رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما حذرت من نشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 28، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

وستكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

هذا بجانب نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدلة ورطبة ليلًا.

كما تزداد فترات سطوع الشمس في غياب ظهور السحب المحلية، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.