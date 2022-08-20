طقس الأحد 21 أغسطس.. تحذير مفاجئ من أشعة الشمس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، النشرة الجوية وحالة طقس الأحد 21 أغسطس.

وذكر بيان هيئة الأرصاد على موقع التواصل فيس بوك “يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد”.

وسيكون الجو حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة، العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

أما الإسكندرية تسجل العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

وتسجل شرم الشيح، العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 29، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وتسجل مرسى مطروح العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

أما الإسماعيلية تسجل العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 24، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

وتسجل رأس سدر العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 26، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع رطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.