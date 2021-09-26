طفلة توفيت في الحال بعد إعطائها حقنتين من قبل طبيب بيطري.

كانت وفاة الطفلة “منار عبده محمود النجار” تبلغ من العمر 4 سنوات في مركز بسيون بمحافظة الغربية، حادثة صعبة للغاية، حيث اصطحب الأب ابنته إلى الصيدلية بسبب ارتفاع درجة حرارتها، حيث أعطى طبيب بيطري، زوج الصيدلانية، حقنتين للفتاة.

فقدت الفتاة وعيها على الفور تقريبا وصعدت الروح إلى ربها، وأمرت النيابة العامة بالقبض على الطبيب واحتجازه لمدة أربعة أيام في انتظار انتهاء التحقيقات واكتشاف السبب الرئيسي للوفاة.

استدعى مأمور قسم بسيون اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بإتصال من قسم شرطة مستشفى بسيون، أن الطفلة منار عبده البالغة من العمر 4 سنوات وصلت بحالة إرهاق شديد وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا حيث توفيت.

وفاة طفلة بعد اعطائها حقنتين

قرر والدها عندما ارتفت حرارة ابنته، أن يأخذها إلى الصيدلية،وهناك تم إعطاؤها حقنتين من قبل الطبيب في الصيدلية الذي يعمل طبيب بيطري ويقف في صيدلية زوجته، مما تسبب في فقدانها للوعي، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت.

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اتهم الطبيب بقتلها، وتم إصدار تقرير، وفوضت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وحبس الطبيب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.