طعن في عرض منى زكي وشرفها.. ننشر حيثيات حكم حبس اليوتيوبر أحمد وجيه

أثار فيلم الفنانة المصرية منى زكي “أصحاب ولا أعز” الذي تم عرضه في عام 2022 حالة من الجدل الكبير بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها الكثير بأنها جريئة ولاقى الفيلم هجوم كبير جدًا كما تعدى عليها البعض لفظيًا ومن بين هؤلاء يوتيوبر شهير يدعى “أحمد وجيه” الذي وجه لها بعض الإساءات ووصل إلى التعدي اللفظي في أحد الفيديوهات التي نشرها اليوتيوبر على صفحته الشخصية وتوجهت الفنانة منى زكي من خلال المحامي الخاص بها لتحرير محضر ضد المتهم حتى حكم عليه.

تهمة السب والقذف للفنانة المصرية منى زكي

وأوضحت المحكمة الاقتصادية حيثيات الحكم التي عاقبت به المتهم اليوتيوبر أحمد وجيه بالحبس في تهمة السب والقذف للفنانة المصرية منى زكي في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد محامي الفنانة منى زكي والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وتضمنت الاتهامات الموجه إلى اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه تعرضه للفنانة منى زكي بالسب والقذف والإهانة من خلال فيديو قام ببثه عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

معاقبة اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه بالحبس لمدة شهر وغرامة 20 ألف جنيه

في وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه بالحبس لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه في قضية سب وقذف النجمة منى زكي بسبب فيلمها الشهير “أصحاب ولا أعز”، واستندت المحكمة بالحكم على المتهم في حيثياتها وهي الآتي.. “اطلعت المحكمة على الأوراق التي أثبتت قيام اليوتيوبر بسب وقذف مني زكي حيث أذاع مقطعاً مرئياً عبر قناته المسماة “أحمد وجيه” بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب مسنداً إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها وعبارات شكلت طعناً في عرضها وشرفها”.

من حيثيات الحكم: المتهم تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

وأضافت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها.. “المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحاً من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الفنانة احتواؤه على عبارات سب وقذف، وعبارات تسيء إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني، وبتتبع القناة التي يمتلكها اليوتيوبر تبين أنها مرتبطة برقم الهاتف المحمول الخاص به لذا تثبت إدانته والحكم بحبسه شهرا”.