طريقه جديده للنصب بإدعاء التبعية للقوى العاملة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

في ظل وجود محاولات كثيره من بعض الأشخاص ضعيفي الأنفس للنصب على المواطنين ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تحذيرية من أشخاص تعرضوا لمحاولات للنصب عليهم عن طريق مكالمات هاتفية من أشخاص يدعون انتمائهم لاحد المصالح أو المؤسسات حتى يستطيعوا خداع الشخص الذي يقومون بالاتصال به ليقوم بتنفيذ ما يطلبونه منه عن طريق تزويده بالبيانات البنكية والأرقام السرية لحساباتهم على سبيل المثال حذرت إحدى السيدات من محاولة أحد الأشخاص الذي ادعى تبعيته لدى القوى العاملة حيث طلب هذا الشخص منها بعض البيانات الهامه والخاصة ببطاقة الفيزا البنكيه الخاصه بها حيث طلب منها رقم الحساب والرقم السري ورقم الفيزا حتى يتمكن من تحويل لها منحه القوى العاملة التي سبقت وتقدمت عليها ولكنها لم تقع فى الفخ وقامت بنشر هذا البوست التحذيري حتى ينتبه باقي الأشخاص من هذه الطريقة الجديدة التي يقوم فيها الشخص النصاب بإيهام الضحية بأن لديها مبلغ من المال ومطلوب تحويله إليها حتى يستطيع الحصول على بيانات البطاقة البنكية و سرقة جميع الأموال بها، لذلك عزيزي القارئ لا تقوم على الاطلاق بإعطاء بيانات الفيزا البنكية على الهاتف لاي شخص يحاول الاتصال بك.