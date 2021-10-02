طريقه تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021/2022 والمستندات والشروط الجديدة

تصدرت محركات البحث المصرية منذ صباح يوم السبت طريقه تسجيل المواليد في بطاقه التموين 2021/2022 من أجل إضافة الأسر الأولي بالرعاية أبنائهم، لذا نقدم إليكم عبر موقعكم 7 خطوات بسيطة تمكنكم من التسجيل في موقع وزارة التموين موقع دعم مصر من أجل إضافة المواليد للحصول على الدعم، والذي يعد للفقراء ومتوسطة طوق نجاة من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من سلسلة إصلاحات اقتصادية والإجراءات الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

طريقه تسجيل المواليد في بطاقه التموين 2021

اذا كنت ترغب في تسجيل إبنك او بنتك في الدعم الذي يقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين المصريين عليكم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط موقع دعم مصر .

الضغط على الخدمات التموينية.

النقر على إضافة أفراد جدد.

الضغط على المربع المجاور للموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالشخص.

كتابة رقم البطاقة الشخصية.

تسجيل رقم الموبايل المسجل باسمك في شركات الإتصالات.

استلام رسالة التأكيد.

الإجابة على كافة الأسئلة عند التقديم.

شروط التسجيل في موقع دعم مصر

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على لسان إلى وزيز التوين على مصلحي بعض من الشروط للإستفادة الدعم الشهري من بين تلك الشروط التالي:

الدخل الشهري للمتقدم لا تزيد عن 2400 جنية مصري إذا كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي.

اذا كان المتقدم يحصل على معاش فيجب أن لا يزيد عن 1500 جنية مصري.

المستندات المطلوبة لإضافة مواليد جدد في بطاقة التمويل

صورة من بطاقة التموين.

مفردات المرتب من جهة العمل.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من رقم بطاقة الرقم القومي.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح طريقه تسجيل المواليد في بطاقه التموين 2021/2022 والمستندات المطلوبة.