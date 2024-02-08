طريقة حساب زيادة المعاشات بعد إعلان الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة المعاشات 15%

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% من أساسي القيمة المالية للمعاش المستحق.

وتستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.

طريقة حساب المعاش بعد الزيادة:

اضرب قيمة المعاش الشهر في 15%. أضف الناتج على أصل المعاش.

أمثلة على حساب المعاش بعد الزيادة:

الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها).

1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها). الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها).

1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها). الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها).

1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها). الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه).

2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه). الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها).

جدول يوضح قيمة المعاش بعد الزيادة لبعض الشرائح:

قيمة المعاش قبل الزيادة قيمة المعاش بعد الزيادة 1300 جنيه 1495 جنيها 1500 جنيه 1725 جنيها 1600 جنيه 1840 جنيها 2000 جنيه 2300 جنيه 2300 جنيه 2645 جنيها 2600 جنيه 2990 جنيها 2900 جنيه 3335 جنيها 3200 جنيه 3680 جنيها 3500 جنيه 4025 جنيها 3800 جنيه 4370 جنيها 4100 جنيه 4715 جنيها 4400 جنيه 5060 جنيها 4700 جنيه 5405 جنيهات 10080جنيها 11592 جنيها

موعد تطبيق الزيادة:

سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات بدءًا من مارس 2024.

التأثير على المواطنين:

تُعد هذه الزيادة خطوة مهمة من جانب الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ملاحظات:

تختلف قيمة الزيادة حسب قيمة المعاش الأساسي.

يمكن حساب قيمة المعاش بعد الزيادة باستخدام الصيغة التالية:

قيمة المعاش بعد الزيادة = (قيمة المعاش الأساسي × 15%) + قيمة المعاش الأساسي