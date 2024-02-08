طريقة حساب زيادة المعاشات بعد إعلان الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة المعاشات 15%
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% من أساسي القيمة المالية للمعاش المستحق.
وتستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.
طريقة حساب المعاش بعد الزيادة:
- اضرب قيمة المعاش الشهر في 15%.
- أضف الناتج على أصل المعاش.
أمثلة على حساب المعاش بعد الزيادة:
- الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها).
- الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها).
- الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها).
- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه).
- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها).
جدول يوضح قيمة المعاش بعد الزيادة لبعض الشرائح:
|قيمة المعاش قبل الزيادة
|قيمة المعاش بعد الزيادة
|1300 جنيه
|1495 جنيها
|1500 جنيه
|1725 جنيها
|1600 جنيه
|1840 جنيها
|2000 جنيه
|2300 جنيه
|2300 جنيه
|2645 جنيها
|2600 جنيه
|2990 جنيها
|2900 جنيه
|3335 جنيها
|3200 جنيه
|3680 جنيها
|3500 جنيه
|4025 جنيها
|3800 جنيه
|4370 جنيها
|4100 جنيه
|4715 جنيها
|4400 جنيه
|5060 جنيها
|4700 جنيه
|5405 جنيهات
|10080جنيها
|11592 جنيها
موعد تطبيق الزيادة:
سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات بدءًا من مارس 2024.
التأثير على المواطنين:
تُعد هذه الزيادة خطوة مهمة من جانب الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ملاحظات:
- تختلف قيمة الزيادة حسب قيمة المعاش الأساسي.
- يمكن حساب قيمة المعاش بعد الزيادة باستخدام الصيغة التالية:
قيمة المعاش بعد الزيادة = (قيمة المعاش الأساسي × 15%) + قيمة المعاش الأساسي
|الموضوع
|التفاصيل
|نوع القرار
|زيادة المعاشات
|نسبة الزيادة
|15%
|عدد المستفيدين
|أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات
|التكلفة الإجمالية
|74 مليار جنيه
|طريقة حساب المعاش بعد الزيادة
|1. اضرب قيمة المعاش الشهر في 15%. 2. أضف الناتج على أصل المعاش.
|موعد تطبيق الزيادة
|مارس 2024
|التأثير على المواطنين
|خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
|ملاحظات
|تختلف قيمة الزيادة حسب قيمة المعاش الأساسي.
|لمزيد من المعلومات
|يجب التوجه إلى موقع وزارة التضامن الرسمي