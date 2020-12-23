طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2021

توفر شركة الكهرباء المصرية من خلال موقعها على الإنترنت خدمات الاستعلام عن الفواتير الشهرية الخاصة بالكهرباء، والتي تشغل بال الكثيرين مع الزيادات التي تم وضعها تدريجيا حتى يتم رفع الدعم كاملاً عن الكهرباء، ولذلك أصبحت الفاتورة تشغل بال الكثيرين من أجل التحكم في استهلاك الكهرباء، ولذلك وفرت وزارة الكهرباء والطاقة طريقة إلكترونية سهلة للاستعلام عن الفاتورة، سوف نتعرف على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع المتوفرة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتمكن الأفراد في كافة محافظات مصر من الاستعلام عن قيمة الفاتورة الصادرة من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة على الإنترنت، ويمكن اتباع هذه الخطوات:

الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة على الإنترنت.

الانتقال إلى الخدمات من أعلى الصفحة الرئيسية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير من القائمة المنسدلة. الدخول على الخدمات واختيار المنطقة التابع لها ولتكن مثلا منطقة شمال القاهرة. قم بالضغط عليها وانتقل إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام. قم بتحديد المحافظة التابع لها من القائمة. قم بكتابة رقم الاشتراك وهو متوفر على أي إيصال لديك. الضغط على استعلام، سوف تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك وكمية الاستهلاك من الكهرباء في الشهر.

طريقة دفع فواتير الكهرباء

تعمل الدولة المصرية على توفير الخدمات الخاصة بالقطاعات المختلفة من خلال المنصات الإلكترونية ومن أوائل القطاعات الخدمية قطاع الكهرباء والذي وفر طريقة الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وقد اصبح الاتجاه الحالي نحو العدادات الإلكترونية التي يمكن شحنها ومعرفة قيمة الاستهلاك من خلال قراءة العداد، ويمكن دفع الفاتورة من خلال: