طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين بعد رفع الدعم 2019

يمكنكم الحصول على فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2019 بعد رفع الدعم والأسعار الجديدة اونلاين من خلال هذه الطرق التى سيتم تقديمها في هذه المقالة، بعد أن تم رفع الدعم عن جميع المواد البترولية وايضا تفعيل خدمة القرائات والشرائح حيث سيتم تقرير الفاتورة حسب الشريحة المدمجة مع عداد الكهرباء، بالاضافة الى زيادة أسعار فواتير الكهرباء .

بيان تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء يوليو 2019

بعد أن تم الإقرار عن بيان رفع الدعم عن المواد البترولية فى العديد من المؤتمرات التى عقدت فى الأيام الماضية، سيتم رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمواد البترولية حيث انه سيتم رفع الدعم كاملا بحلول عام 2021، حيث أن الخطة التى تتخذها الحكومة لتنمية الدولة هى ادارة بيانات عدادات الكهرباء بواسطة الشرائح الرقمية من خلال القراءات حيث أنه من هذه العملية سيتم معرفة واحتساب أسعار استهلاك الكهرباء شهريا بواسطة شرائح معينة ومحددة، بالاضافة الى انه سيتم عمل نظام الاستعلام عن الفاتورة وذلك فى خلال الشهر الجارى، وذلك بعد الزيادة التي حصلت في أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز وايضا الغاز الطبيعي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يتم عن طريق الشركات المسؤولة عن توزيع الكهرباء التابع لها والتابعة لوزارة الكهرباء المصرية وذلك فقط من خلال رقم الفاتورة أو رقم الشريحة الخاصة بالعداد .

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك إذا ما كنت فى حالة مشترك فى شركة الاسكندرية للكهرباء فقط من خلال الموقع الخاص بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء .

اما اذا كنت فى الحالة انك مشترك فى شركة جنوب القاهرة المصرية لتوزيع الكهرباء فـ سيتوجب عليك الدخول لموقع جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .

اما اذا ما كنت مشترك فى شركة القناة يمكنك الحصول على فاتورة الكهرباء الخاصة بك من خلال موقع شركة القناة لتوزيع الكهرباء .

إذا ما كنت مشترك فى شركة البحيرة فيتوجب عليك الدخول لموقع البحيرة لتوزيع الكهرباء .

أما إذا ما كنت تابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يمكنك الحصول على الفاتورة بسهولة من خلال موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .

وللأشخاص التابعين لشركة جنوب الدلتا المصرية لتوزيع الكهرباء بإمكانك معرفتها بسهولة من خلال موقع جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء .

فى حالة ما كنت مشترك فى شركة مصر الوسطى عليك ان تدخل الى موقع مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ولكل الأشخاص التابعين لشركة شمال القاهرة يمكنكم الحصول على الفاتورة من موقع شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء .

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019

بامكانك الاستعلام بسهولة فقط عن طريق الدخول لموقع الشركة التابع لها وادخال رقم الشريحة أو الفاتورة الذي يجد على العداد او الفاتورة السابقة وأظهر النتيجة ومعرفة مستحقات الدفع .