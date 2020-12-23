طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر موقع شركة بتروتريد

اصبح الغاز يدخل معظم البيوت المصرية ويتم تركيب الغاز من خلال شركة بتروتريد التي تعمل على تقديم خدمات التوصيل والصيانة وغيره من الخدمات المتعلقة بالغاز ومنها فاتورة الغاز، التي يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع شركة بتروتريد، ولأن الغاز من مصادر الطاقة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولأن المواطن يبحث عن الخدمات التي توفر له الوقت والجهد فإن توصيل الغاز من هذه المهام التي يبحث عنها المواطن، كما يبحث عن الاستعلام عن الفاتورة ويمكن من خلال موقعنا أن يصل إلى هذه الخدمة بكل سهولة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال خدمات شركة بتروتريد على الإنترنت، وتوفير هذه الخدمة لم يأت من مجرد اهتمام الشركة ولكنه التوجه العام للدولة المصرية والتي تبحث عن توفير الخدمات بصورة أكثر سهولة، ويمكن الحصول على الخدمة بالخطوات التالية: التوجه نحو موقع شركة بتروتريد على الإنترنت. اختيار خدمات الشركة من الشريط العلوي. من القائمة التي تنسدل من الخدمات قم بالضغط على إدخال قراءة الغاز. كما توفر الشركة الخدمة أعلى الصفحة الرئيسية. الدخول على صفحة البيانات وكتابة رقم الاشتراك. يتكون هذا الرقم من ثمان خانات تشمل: المحافظة، والمنطقة العمارة والبلوك والشقة والقطاع وغيرها ويتوفر هذا الرقم على فاتورة الغاز. يتم الضغط بعد ذلك على كلمة عرض، ومعرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الغاز

يتم سداد فاتورة الغاز من خلال عدة طرق منها الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد والذي يوفر السداد عن طريق خدمات: