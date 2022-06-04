طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2022 وطرق السداد

سداد فاتورة التليفون الأرضي، هو أمر يهم كثير من المصريين عموما، والذين يستخدمون الإنترنت الأرضي تحديدا؛ لأن عدم السداد قد يعرضك للحرمان من خدمة الإنترنت ودفع الغرامة. من أجل ذلك، سوف نقدم لكم في هذا الموضوع طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تسعى الشركة المصرية للاتصالات (we) إلى تقديم كل ما هو جديد للعملاء، وأصبحت كل خدماتها تقريبا متاحة عبر الإنترنت، فيمكنك سداد الفواتير والاستعلام عنها وتغيير باقة الإنترنت، كل ذلك دون أن تغادر منزلك.

وبما أننا نتحدث اليوم عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الشركة، وهو آمن تماما، من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من شركة المصرية للاتصالات.

سوف تظهر لك الصفحة رقم (1) كما هو موضح بالصورة.

قم بوضع الكود الخاص بالمحافظة أو المنطقة التابع لها في المكان المخصص.

قم بكتابة رقم الخط الأرضي الخاص بك في المكان المطلوب ومن ثم تضغط استعلام.

ستظهر لك قيمة الفواتير المستحقة عليك، وإذا كنت قد دفعت الفاتورة؛ سوف تظهر لك جملة: لا توجد فواتير مستحقة.

معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي دون الدخول إلى الموقع

إذا كنت شخص غير مهتم بالإنترنت ولا تجيد التعامل معه، وتبحث عن طريقة لمعرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي، أو أي معلومات أخرى خاصة بالخط الخاص بك، يمكنك التواصل مع الشركة مباشرة من هاتفك الأرضي، وذلك من خلال الرقم 19777.

عقوبة التأخير في سداد فاتورة التليفون الأرضي

كما ذكرنا في المقدمة، يوجد ملايين الأشخاص تعاقدوا فقط على خط تليفون أرضي من أجل الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي، ومنهم من يظن أن دفع قيمة باقة الإنترنت الشهرية هو أمر كافي لاستمرار خدمة التليفون الأرضي نشطة دون أي مشكلات، لكن هذا الأمر غير صحيح.

الشركة المصرية للاتصالات، حددت بعض القواعد الخاصة التي تحكم هذا الأمر، بحيث أتاحت فرصة شهر كامل بعد صدور الفواتير، وهي فترة سماح يمكنك فيها السداد دون أي مشكلة.

أما إذا تأخرت عن شهر بعد صدور فاتورة التليفون الأرضي دون أن تسدد المبلغ المستحق عليك؛ فسوف تقوم الشركة بقطع المكالمات عنك بشكل كامل، وإذا مر شهر آخر دون أن تسدد؛ فسوف يتم قطع الحرارة بشكل تام عن الخط الخاص بك، وبالتالي تصبح محروما من المكالمات والإنترنت المنزلي، ليس ذلك فحسب وإنما سوف تكون مضطرا لدفع غرامة تأخير حتى تعود الخدمة إليك من جديد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تسهيلا على المواطنين ومنعا للزحام؛ قامت الشركة المصرية للاتصالات ( we) بتوفير أكثر من طريقة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي نذكر منها:

• يمكنك الدخول إلى موقع الشركة على الإنترنت ودفع الفواتير أونلاين من خلال أي نوع فيزا تمتلكها.

• الطريقة الثانية هي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية؛ أو من أي سنترال قريب من محل سكنك.

• أيضا يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال فودافون كاش أو ماكينات ATM الخاصة بالبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، وكل خدمات الدفع الأخرى.

ولا تنسى في حالة حدوث أي أعطال يمكنك الاتصال برقم 111 وسوف يتم تلقي شكوتك والتوجه إليك لحلها.