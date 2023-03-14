طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة في رمضان 2023.. اعرف من مكانك

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، الذين يستحقون الدعم، إمكانية الاستعلام عن تكافل وكرامة بشكل إلكتروني، طوال أيام شهر رمضان المبارك، لتيسير الأمر على المواطنين خلال فترة الصيام، ونوضح لكم خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة في رمضان 2023.

خطوات الاستعلام

يمكن الاستفادة من خدمة تكافل وكرامة في رمضان 2023، بشكل مجاني تمامًا، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوي، لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، ابتداء من الرقم القومي وحتى استكمال جميع البيانات، حيث تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن الطريقة الالكترونية التي سيتم من خلالها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الخاص بالمواطنين المصريين لشهر فبراير، وهي كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على أيقونة “برنامج تكافل وكرامة”.

اضغط على أيقونة “برنامج تكافل وكرامة”. قم بالتسجيل وأدخل جميع البيانات المطلوبة؛ مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان.

حدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لمنطقتك.

اختر المحافظة التي تقيم فيها.

ثم اضغط على “استعلام” وستظهر لك جميع معلومات الاستعلام.

كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة 2023

وقبل قيامك بالتعرف على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة في رمضان 2023، يجب عليك أن تكون اشتركت في تكافل وكرامة، وهناك عدد من الخطوات، يمكنك من خلالها الاشتراك فيها وذلك بعد التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنك، مع إحضار المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، بشرط أن تكون مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

صورة لبطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

في حالة وجود إعاقة أو مرض مزمن، يتم تقديم

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة تدل على هجر أحد الزوجين أو ما يدل على الانفصال، في حالة وقوع ذلك.

صورة إقرار الوصاية في حالة وجود أيتام.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

زيادة تكافل وكرامة 25%

من الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق، عن زيادة مبلغ الدعم بنسبة 25%، وسيتم صرفه بدءًا من 15 إبريل المقبل، تزامنًا مع شهر رمضان 2023 وهو نفس الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري.