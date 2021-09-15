طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 /2021 بالرقم القومي رابط الموقع

تم الإعلان عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 حيث يتم الاستعلام عن طريق كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل والجدير بالذكر، أن معاش تكافل وكرامة هو عبارة عن مبلغ مالي مخصص للأشخاص محدودي الدخل، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي هذا المعاش لهم من أجل حياة كريمة وعبر هذا المقال سوف تتعرف على تفاصيل أكثر.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

إليك الآن عزيزي القارئ الخطوات اللازمة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي كما يلي:

أولاً يجب التوجه إلى الموقع معاش تكافل وكرامة.

اختر كلمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

يجب أن تقوم بتعبئة كافة البيانات المتواجدة في الموقع.

اكتب الرقم القومي.

وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات اضغط على استعلام.

وبعد الضغط على كلمة استعلام سوف تجد أمامك حالة الطلب سواء مقبول أو مرفوض.

إذا كان الطلب مقبول سوف تجد المبلغ المخصص للمعاش.

إذا كان الطلب مرفوض سوف يتم تحديد سبب رفض الطلب.

طريقة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

عبر السطور التالية سوف تتعرف على طريقة وخطوات استعلام شكاوى تكافل وكرامة وهي كما يلي:

أولاً يجب كتابة عنوانك بشكل صحيح. اكتب رقم التليفون الأرضي الخاص بك. اكتب الشكوى بشكل واضح. يجب أن تقوم بتحديد نوع الشكوى بين شكوى تكافل وكرامة أو بطاقة الصرف. حيث تتنوع الشكاوى ونجد منها شكوى خدمات التعليم. شكاوى متعلقة بالصحة. شكاوى متعلقة بالخط الساخن. شكاوى تتعلق بمعاملة سيئة. شكاوى تتعلق بمعاملة سيئة من مكتب البريد.

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

في حال رغبتك في تقديم شكوى تكافل وكرامة يجب أن تقوم بالتوجه إلى موقع تكافل وكرامة ثم اختر كلمة الشكوى، وبعدها اكتب نوع الشكوى بشكل واضح ولغة سليمة ثم قم بكتابة رقم الشكوى وبعد أن تقوم بتسجيل كافة التفاصيل اضغط على طباعة.

وجدير بالذكر، أن الأشخاص المسموح لهم الحصول على معاش تكافل وكرامة، هم الأسر ذات الدخل المتوسط ومحدودي الدخل وكذلك الأرامل و الأيتام و المطلقات، حيث يهدف المعاش في الأساس إلى النهوض بمستوى المواطن المعيشي وتقديم كل سبل الدعم للأسر الأكثر فقراً .