أتاحت الشركة القابضة للكهرباء طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة في محاولة جادة منها للتخفيف والتسهيل على المواطنين في الاستعلام عن الفاتورة بجميع محافظات الجمهورية، ومع الاقتراب من نهاية شهر يونيو تزداد معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة إستهلاك الكهرباء لهذا الشهر وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم كيفية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة.

وتجدر الإشارة إلي ما صرح به السيد وزير الكهرباء محمد شاكر في المؤتمر الصحقي الذي عُقد بشأن موعد الزيادات الجديدة ورفع الدعم نهائيا ً عن الكهرباء خلال العام الحالي وتحديداً خلال شهر يوليو والتي تصدر مع بداية شهر أغسطس القادم مؤكداً على عدم تطبيق الزيادات بعد وأن الإرتفاع الحالي لقيمة الفواتير إنما هو نتيجة للاستهلاك الكبير بسبب إرتفاع درجات الحرارة مع نصح المواطنين على إتباع سياسة الترشيد حتي لا يتفاجئ المواطنون بإرتفاع قيمة الفاتورة.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2019 بجميع محافظات مصر.

وقد أصبح الآن متاحاً للجميع إمكانية الاستعلام عن فاتورة إستهلاك الكهرباء إلكترونياً عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء بجميع فروعها علي مستوي الجمهورية وفيما يلي نوضح لكم كيفية إجراء هذه الخطوات مع رابط الشركة الرسمي.

1:- يتم الدخول إلي موقع الشركة القابضة للكهرباء.

2:- قم بالضغط علي أيقونة الخدمات بأعلي الصفحة ومنها يتم الدخول علي الاستعلام عن الفواتير.

3:- سيتم فتح جميع فروع الشركة علي مستوي الجمهوية فقم بالدخول إلى الفرع الخاص بك.

4:- قم بإختيار المحافظة التابعة لك ومن ثم إدخال رقم الإشتراك المكون من عشرة أرقام والموجود بالفاتورة الخاصة بك.

5:- قم بالضغط علي إظهار الفواتير للتعرف علي إستهلاكك وقيمة الفاتورة خلال الشهر.

ومن الجدير بالذكر أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء تهدف إلي الاكتفاء بالدعم لمن يستحقه ودعم المواطن محدود الدخل وخروج فئة كبيرة من غير مستحقي الدعم مما يساعد على التوسع في مشاريع الكهرباء وصيانة محطات الكهرباء بشكل جيد.

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