طريقة الإستعلام عن المخالفات المروية بمصر 2019 برقم اللوحة المعدنية أو رخصة القيادة

في محاولة جادة وناجحة من قطاع المرور التابع لوزارة الداخلية في التسهيل علي المواطنين في الحركة المرورية بشكل يومي فقد تم تقديم نشرة مرورية على البرامج الإذاعية والتليفزيونية بشأن أماكن الازدحام نتيجة الحوادث أو الاصلاحات التي تتم بالطرق بالطرق وكذلك الطرق البديلة التي يمكن أن يسلكها قائد المركبة لتجاوز أماكن الازدحام المروري، فضلاُ عن ذلك فقد تم تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً عن طريق خدمة مقدمة من النيابة العامة للمرور بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية وكذلك إتاحة خدمة الدفع الالكتروني لهذه المخالفات توفيراً للجهد والوقت.

ويتعرض العديد من قائدي المركبات لبعض المخالفات المرورية بشكل متعمد أو غير مقصود نتيجة مخالفة إحدي أو بعض قواعد المرور المتعارف عليها بجميع محافظات الجمهورية في سبيل توفير أقصي درجات السلامة والأمان لجميع قائدي المركبات، ونتيجة لهذه المخالفات فأنهم يتعرضون للغرامات المالية كصورة من أنواع العقاب لعدم تكرار المخالفة مرة ثانية وفي حالة أراد جميع حائزي السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم فيمكنهم تنفيذ هذا من خلال بوابة الحكومة المصرية وفيما يلي نعرض لكم كيفية اجراء هذه الخطوات.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بمصر 2019

أصبح متاحاً لجميع قائدي المركبات التحري عن مخالفات المرور الخاصة بهم عن طريق بوابة الحكومة المصرية بالتعاون مع النياية العامة للمرور وذلك من خلال رقم اللوحة المعدنية أو رخصة القيادة في وقت قصير وبسهولة وفيما يلي نعرض لكم كيفية تنفيذ هذه الإجراءات مع رابط بوابة الحكومة المصرية.

• يتم الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية

• ثم منها قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموضحة بمنتصف الصفحة الرئيسية.

• بعد فتح الصفحة قم بالدخول إلى خدمات نيابات المرور بمنتصف يسار الصفحة ( يمكن الاستغناء عن الخطوة الأولي والثانية والدخول لموقع خدمات نيابات المرور مباشرة )

• ومن هذه الصفحة قم بإختيار نوع المخالفة الخاصة بك سواء كانت خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمات متابعة الطلبات أو خدمة مخالفات رخصة القيادة.

• بعد إختيار نوع الخدمة الخاصة بك قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الرخصة وإسم المحافظة التابع لها.

• وفي الأخير يتم الضغط علي إجمالي المخالفات.

أنواع مخالفات المرور التي يتعرض بها قائدي المركبات.

ولتفادي إرتكاب أي نوع من المخالفات المرورية نعرض لكم الآن مجموعة المخالفات التي يرتكبها السائق عن قصد أو بدون قصد للإبتعاد عنها قدر المستطاع.

• السير في الإتجاه المعاكس على الطرق أحادية الإتجاه

• تجاوز السرعة المحددة لكل طريق.

• الاصطفاف في أي مكان يمنع به ذلك.

• الإنتظار أو الاصطفاف صف ثاني.

• عدم الالتزام بوضع حزام الأمان.

• المكالمات الهاتفية أثناء القيادة.

• القيادة تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدرات.

• القيادة بدون أو انتهاء الرخصة.

كان هذا كل ما يخص كيفية الاستعلام عن الخدمات المرورية بجميع محافظات الجمهورية.

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