طريقة إضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين وتحديث البيانات

تعمل وزارة التموين على توفير كافة الخدمات الخاصة ببطاقة التموين والحصول على الدعم وكذلك الحصول على دعم الخبز من خلال توفير كافة البيانات المطلوبة من خلال موقعها والتي يقوم صاحب البطاقة بتسجيلها ومنها رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة أو احد الأفراد المستفيدين من الدعم، وقد أعلنت وزارة التموين عن 10 مليون بطاقة تحتاج إلى تحديث رقم الهاتف الخاص بها.سوف نتعرف على خطوات إضافة رقم الهاتف في التالي.

إضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين

يتم إضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين بطريقة إلكترونية دون الحاجة غلى الذهاب إلى مكاتب التموين ويمكن القيام بهذه الخطوات:

التوجه إلى موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.

من الشريط الرئيسي نجد خدمات تموينية للمواطنين.

بالضغط عليها ومن القائمة المنسدلة يتم اختيار سجل موبايلك.

اختيار بطاقة تموينية نشطة.

الموافقة على الرسالة والانتقال إلى الصفحة التالية.

إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التابع لها.

الضغط على دخول وكتابة بيانات رقم الهاتف في الخانة المخصصة له.

الضغط على حفظ وتحديث.

موعد تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

لم تحدد وزارة التموين موعد معين لتسجيل الهاتف على بطاقة التموين ولكنها ناشدت الجميع من أصحاب البطاقات بضرورة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة للاستفادة من الخدمات المختلفة من خلال موقع دعم مصر، ويقدم الموقع مجموعة من الخدمات منها: