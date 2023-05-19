طرق الحصول على فتوى العلماء من دار الإفتاء المصرية منها “الفيسبوك”

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن وجود أكثر من طريقة للحصول على أي فتوى من علماء دار الإفتاء، على مدار أيام الأسبوع. وأوضحت عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، هذه الطرق لراغبي الحصول على فتوى، وهذه الطرق هي:

الحضور إلى دار الإفتاء المصرية بمقرها في القاهرة، للحصول على فتوى مباشرةً من العلماء. أي شخص يستطيع إرسال سؤاله إلى العلماء بدار الفتوى، عن طريق موقع دار الإفتاء، أو التطبيق الخاص بها على الموبايل أو البريد. باستطاعة أي شخص طرح سؤاله خلال البث المباشر، على صفحة دار الإفتاء الرسمية على الفيسبوك، من يوم الأحد إلى يوم الخميس الساعة 1:00 ظهرا. يمكن اللجوء إلى مركز الإرشاد الزواجي بمقر دار الإفتاء، لطرح مشاكل الأسرة والحصول على حلول لها، والتوفيق بين الزوجين. يمكن اللجوء إلى وحدة حوار في دار الإفتاء، لمناقشة العلماء في بعض الأسئلة التي تدور حول العقيدة، أو عند مواجهة مشاكل نفسية. إدارة فض المنازعات تستقبل أي شخص، لطرح حلول لأي مشاكل بين طرفي نزاع. يمكن لأي شخص الحضور إلى إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء لطلب فتوى عن نسبة الزكاة الخاصة به، أو توزيع الإرث، أو السؤال عن الدية. الموقع الخاص بدار الإفتاء المصرية عليه عدد ضخم من الفتاوى، والكتب الصادرة عن أبرز علماء دار الإفتاء المصرية وغيرها. الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج التي تقدمها دار الإفتاء، سواء متزوج أو تريد الزواج. عن طريق التعلم في دار الإفتاء المصرية، إذا كنت خريج كُلّية تؤهلك لذلك، وتكتسب خبرة ومهارة العلماء في كيفية إصدار فتوى لأي سؤال في الشرع والدين الإسلامي، عن طريق كتب التفسير والأحاديث الشريفة ومراجع الأئمة والفقهاء، ويتم التدريب داخل دار الإفتاء المصرية نفسها أو عن بعد. عن طريق منصة دار الإفتاء المصرية، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، والإنستجرام والتليجرام وغيرها.