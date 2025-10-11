طرح بوستر فيلم السادة الأفاضل.. تعرّف على موعد عرضه بالسينمات

فيلم “السادة الأفاضل” من أكثر الأفلام التي ينتظر الجمهور عرضها قريبًا بدور السينما، فهو فيلم مختلف يضم عددًا كبيرًا من النجوم المحبوبين، ومن إخراج مخرج متميز. تعرّف على موعد عرضه.

السادة الأفاضل

فيلم كوميدي اجتماعي من بطولة محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، طه دسوقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، انتصار، دنيا ماهر، علي صبحي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي ، حنان سليمان.

من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج كريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم حول صراع بين عائلتين: الأولى تقيم في إحدى القرى الريفية، والأخرى مقيمة في القاهرة، وتجمعهم صلة خاصة تؤدي إلى حدوث العديد من الأحداث والمواقف والخلافات الطريفة التي تكشف اختلاف العادات والتقاليد بينهم.

قد تم الإعلان عن موعد عرضه وهو يوم 29 أكتوبر بدور السينما في مصر و يوم 30 أكتوبر بجميع دور العرض بالوطن العربي.

وقد تم الترويج للفيلم بطريقة كوميدية، حيث قدّم كل بطل من أبطال العمل نفسه على أنه يجسّد دورًا مختلفًا تمامًا عن دوره الحقيقي في الفيلم، في إطار كوميدي ساخر، تحت شعار “فيلم كل حاجة فيه غلط”، وذلك من خلال مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم الشناوي

وعلى جانب آخر، يُذكر أن آخر أعمال المخرج كريم الشناوي هو فيلم “ضي – سيرة أهل الضي”، الذي تم عرضه في دور السينما يوم 3 سبتمبر، وما زال يُعرض حتى الآن.

الفيلم من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد، وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، امينة خليل، محمد شاهين، ولميس الحديدي.

الفيلم درامي إنساني، تدور أحداثه حول فتى نوبي مراهق يعاني من حالة تُعرف بالألبينو (المهق)، وهي حالة تؤثر على لون بشرته وشعره، مما يجعله في مظهرٍ مميزٍ عن الآخرين. لديه موهبة في الغناء، ويحلم بأن يصبح مطربًا كبيرًا مثل النجم محمد منير، فيقرر السفر إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالغناء، متحديًا ما يواجهه من تنمر وعنصرية ضده، ومصرًا على تحقيق حلمه. ويبرز الفيلم معاني الطموح، والأمل، وعدم الاستسلام.

ورغم أن الفيلم لم يحقق إيرادات مرتفعة في دور العرض، فإنه حاز على إعجاب وإشادة العديد من الجمهور الذين شاهدوه، إلى جانب إشادة من النقاد أيضًا، فهو فيلم إنساني هام وقد لمس قلوب المشاهدين.

ويضم الفيلم أغنية للنجم الكبير محمد منير بعنوان “لينا سيرة”، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.