طرح البوستر الرسمي لفيلم «ليه تعيشها لوحدك» لعرضه في يناير 2024

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة النجوم خالد الصاوى، البوستر الدعائى للفيلم، المقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائية الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

البوستر الرسمي لفيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بمرض خطير، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، العمل بطولة كلا من: خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة،خالد عليش، أمينة شلباية، وتأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

وكانت آخر أعمال الفنان شريف منير في السينما فيلم «يوم 13»، الذي عرض في أفلام عيد الفطر 2023، وشارك في بطولته كل من: أحمد داود ودينا الشربيني، جومانا مراد، أحمد زاهر، أروى جودة، محمود عبد المغني، العمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله.