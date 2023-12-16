طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مقسوم، بطولة النجمة شيرين رضا البرومو الدعائي للعمل، تمهيداً لعرضه بجميع دور العرض السينمائية قريبًا.

البوستر الدعائي لفيلم مقسوم

وتدور أحداث فيلم مقسوم حول بطلاته الثلاث الذين يجسدون دور أصحاب منذ مرحلة الشباب، وكانوا يتشاركون في باند غنائي يُدعى: amici، ولكن فرقتهم الظروف، وأعادتهم الأيام مرة أخرى بعد ثلاثين عام، الفيلم يشارك في بطولة عدد من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، شيرين رضا، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

وفي سياق آخر تواصل الفنانة شيرين رضا تصوير مشاهدها من مسلسل وبينا معاد 2، الذي من المقرر عرضه في بداية عام 2024، العمل بطولة كلا من: صبري فواز، داليا شوقي، وتأليف وإخراج هاني كمال.