طارق لطفي يتسبب في إصابة فنانة شهيرة بورم في الفك ونزيف داخلي .. تعرف عليها وعلى قصتها

تسبب الفنان المصري الشهير طارق لطفي بإصابة ونزيف داخلي في الفم لممثلة شهيرة أثناء أداء أحد المشاهد في مسلسل، ولكن كانت هي موافقة على ذلك المشهد من قبل أن يتم تصويره وهي من أعطت تصريح بذلك.

طارق لطفي - أخبار الفن والمشاهير

يذكر أن هذه الممثلة هي الفنانة المصرية القديرة غادة عبد الرازق، وأثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل “مع سبق الإصرار”، كان يوجد مشهد سوف يضرب فيه طارق لطفي الفنانة غادة عبد الرازق، وقال لها طارق قبل التصوير هل يضرب ضربًا حقيقيًا أم لا، فكان رد عبد الرازق أن يكون الضرب حقيقيًا.

في غضون ذلك، وعلى أساس رد غادة كان المشهد، فقام طارق لطفي أثناء التصوير بصرب غادة عبد الرازق فعلياً، وهذه الضربة تسببت في نزيف داخلي داخل الفم وورم في الفك للفنانة غادة عبد الرازق.

يذكر أن مسلسل مع سبق الإصرار تم عرضه في موسم رمضاني سابق يعود لسنة ٢٠١٢، وكانت هذه القصة متداولة هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على لسان بعض الفنانين.