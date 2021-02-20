طارق سعده نقيب الإعلاميين: تصريحات تامر أمين تنافت مع ميثاق الشرف الإعلامي وتم إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاصة به

استعرض الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية مساء اليوم قرار نقابة الإعلاميين بشأن قضية الإعلامي تامر أمين بعد أن أساء لأهالي وفتيات الصعيد عبر الهواء مباشرة أثناء تقديمه برنامج “آخر النهار” ونص القرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى إن الإعلامي تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن تصريحات تامر أمين تنافت مع ميثاق الشرف الإعلامي كما أن تصريحاته تنافت مع الوضع الإعلامي القانوني.

وأضاف الدكتور طارق سعده أنه يتم إرسال إخطار للمجلس الأعلى للإعلام بالإضافة إلى القناة التي يعمل بها تامر أمين لتنفيذ القرار.