طارق الشيخ: مش هغني مهرجانات عشان محدش يعاير ولادي.. ومدرسينهم بيقولولهم والدكم بيقدم فن محترم

أثار الفنان والمطرب طارق الشيخ حالة من الجل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة عن الأغنية الشعبية وانتقاده للمهرجانات.

وكشف الفنان طارق الشيخ عن هدفه من أغنية الكيف، ورأيه في وسائل الانتشار والشهرة اليوم، وذلك خلال حواره في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد.

أغنية الكيف لـ طارق الشيخ

قال الفنان طارق الشيخ إن هدفه من أغنية الكيف هو تقديم النصح والإرشاد للشباب والمواطنين بهذا الخطر.

ما ينفعش أغني حاجة مبتذلة

أكد الفنان طارق الشيخ رفضه غناء كلمات مبتذلة دون اختيار الكلمات المناسبة وبعناية، قائلًا: بقالي 25 سنة بغني، وما ينفعش أغني حاجة مبتذلة بدون ما أختار الكلمات المناسبة.

مش هغني مهرجانات عشان محدش يعاير ولادي

قال الفنان طارق الشيخ إنه يرفض تقديم غناء المهرجانات حفاظًا على أولاده، قائلًا: مش هغني مهرجانات عشان محدش يعاير ولادي.

مدرسين ولادي بيقولولهم والدك بيقدم فن محترم

أكد الفنان طاق الشيخ أن أساتذة أولاده يشيدون بفنه الذي يقدمه، قائلًا: مدرسين ولادي بيقولولهم والدك بيقدم فن محترم.

الفنان طارق الشيخ

مطرب شعبي مصري من مواليد حي الشرابية شمال القاهرة عام 1972.

تأثر طارق الشيخ بنشأته في حي شعبي على توجّهه الفني، ويعتبر الشاعر الغنائي أمل الطاير هو المكتشف الأول له، وكانت بدايته عام 1995.