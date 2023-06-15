طارق الشناوي عن الراحلة سعاد حسني: «لم تتصالح مع نفسها بسبب زيادة وزنها»

تحدثت الناقد الفني المعروف طارق الشناوي، عن العديد من فنانات مصر، وأشار بأن هناك الكثير من الصراعات مع شركات الإعلان واللحظات السلبية وعدم النجاح التي قد تتسبب في إعتزال الفنانة.

وأكد الناقد الفني، أثناء استضافته ببرنامج “حديث القاهرة”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، بأن المطربة شيرين عبدالوهاب أعلنت اعتزالها أكثر من مرة، وفي كل مرة تعود للعمل من جديد، وأن عواطفها تسبق عقلها ولكنها في الوقت الحالي عادت بقوة.

وأوضح الشناوي، بأن الفنانة نجلاء فتحي لم تعلن اعتزالها العمل بالفن، وتركها للتمثيل كان في هدوء تام وانسحبت من المجال دون أن يشعر بها أحد، مشيراً بأن الراحلة سعاد حسني قررت في داخلها الإنسحاب وعدم مواجهة الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب زيادة وزنها، وكان بداخلها إحساس الرقة ولكنها لم تستطيع أن تقوم بالمصالحة مع ملامحها، الأمر الذي أدى إلى عدم ظهورها قبل رحيلها.

كما تحدث عن الفنانة نادية الجندي، وأكد بأنها تصالحت مع نفسها واستطاعت أن تتقبل ملامحها، وعلق قائلاً:ـ “الجمهور طماع وعاوز طول الوقت يشوف الفنان”، مؤكداً بأن الفنان الذي يُعاني من مشاكل وأزمات ويعود مرة ثانية يكون هناك إقبال كبير عليه من قِبل الجمهور.

وجديراً بالذكر، بأن الناقد الفني طارق الشناوي كشف عن رأية بخصوص عودة الفنانة حلا شيحة للعمل بالفن، وقال في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24:ـ “الفنان بيحتاج بشدة فن إدارة الموهبة، وحلا شيحة الإنسانة شخصية مُترددة، وبجد ممكن يكون اتعملها غسيل مخ من قبل، وده السبب اللي بيخليها تتغير وكل شوية بحال”.

وكان طارق حريص، على توجيه الكثير من النصائح للفنانة إذا أرادت العودة للوسط الفني مرة ثانية، وقال:ـ “أتمنى من حلا قبل ما ترجع تاني تاخد ورش تمثيل وتتدرب كويس، وده علشان الفن أداء والفنان ضروري كل فترة يحدث من ادواته، والمحترفين مش الهواة يعلمون معنى كلامي جيداً”.