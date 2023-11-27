طارق الدسوقي: شرطي الوحيد لدخول بناتي التمثيل هو الالتزام بالنهج الذي رسمته لنفسي

عبر الفنان طارق الدسوقي، عن ترحيبه الحار بفكرة دخول ابنتيه لمجال التمثيل، مشترطًا أن يتم الالتزام بالنهج الفني الذي اتبعه خلال مسيرته الفنية، حيث أكد ذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج “واحد من الناس” بحضور ابنتيه لُجين وهنا.

الفنان طارق الدسوقي في إحدى المناسبات - مصدر الصورة: يوتيوب

كما أشار الفنان طارق الدسوقي، إلى أنه لا يكون هناك مشكلة إذا كانت ابنتاه موهوبتين ويرغبان في اتباع نفس المسار الفني الذي اختاره، وقدم أمثلة على مواهب ابنته لُجين في العزف على البيانو، ومشاركة ابنه أحمد في ورش التمثيل دون تدخل منه.

وعن الأدوار المناسبة لكل منهما، ذكر طارق الدسوقي، أن لُجين يمكنها أداء دور شريرة أو دور محبة للمال، في حين يوجد دور يتناسب مع موهبة ابنه الأكبر أحمد، وهو رجل الأعمال الناجح.

كما أكد طارق الدسوقي، على شغفه بتقديم الأعمال التاريخية والدينية التي تحترم الجمهور وتعكس وسطية الإسلام واعتداله، وذكر أمثلة على بعض الأعمال التي قدمها، مثل مسلسل “الفتح المبين” ومسلسل “قضاة عظماء” الذي حقق شعبية عالية.