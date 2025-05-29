طارق الدسوقي: افتخر بانتمائي لتراب مصر أول من عرفت المسرح والسينما والكتاب

أكد الفنان طارق الدسوقي، أن الحديث عن مكانة مصر بالنسبة له يحتاج إلى حلقات طويلة وساعات من الكلام، مشددًا على أنه يعشق تراب هذا الوطن بكل صدق، مضيفًا: “أنا بحبها بجد، مش بس عشان وطني وأهلي وناسي وذكرياتي وتعليمي وثقافتي وبيئتي وحياتي، لا، أنا بحبها لأني عارف قيمتها بجد، لأنها فعلًا من أعظم أمم الدنيا كلها”.

وأضاف “الدسوقي”، خلال لقاءه مع الإعلامية مروة عبدالجواد، ببرنامج “قادرون”، المُذاع عبر شاشة “هي”، : “يكفي أني أنتمي لأول دولة عرفها التاريخ وعرفتها البشرية كلها، دولة بمفهومها المعاصر، ليها قانون ودستور وجيش يحميها، وده من أكتر من 5000 سنة، وتحديدًا سنة 3200 قبل الميلاد، لما مينا أو نرمر وحّد الجنوب والشمال وأقام هذه الدولة”.

وواصل: “يكفي أني أنتمي لدولة كل ما له علاقة بالإبداع والثقافة والفن والاختراع، أساسه هذه الدولة، مصر. أول بلد عرفت المسرح، وصناعة السينما، والفنون التشكيلية، والآلات الموسيقية، والغناء، والكتابة، كل أشكال الإبداع والابتكار أولها مصري. حاجات كتير قوي تخليني أفتخر وأعتز بانتمائي لهذه البلد”.

وتابع: “التقيت بالطلبة والطالبات، وعشان كده أنا بشوف إن التأثير في الشباب ناتج عن إن اللي من القلب بيوصل للقلب، طالما المتحدث عارف بيقول إيه، وبيقوله من قلبه ومقتنع بكل كلمة، فالتأثير أكيد بيكون أقوى وبيوصل للناس”.