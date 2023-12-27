أعلنت القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عن انتهاء أعمالها عن شهر ديسمبر الجاري في محافظة البحر الأحمر، حيث أوضحت أنه تم الكشف على أكثر من 2500 مواطنًا من أبناء المحافظة، وصرف العلاج اللازم للحالات، بجانب إجراء الأشعات وتحويل البعض منهم إلى المستشفيات الموجودة في المحافظة، وذلك تبعًا للحالة ومدى احتياجها للرعاية الطبية المتخصصة.

ضمن "حياة كريمة".. إجراء الكشف الطبي على 2551 مواطنًا خلال ديسمبر في محافظة البحر الأحمر

وعلى مدار الشهر الجاري، تم تخصيص ثمانية “قوافل” علاجية اشتملت على جميع التخصصات، حيث اهتم الفريق بتنظيم القوافل الطبية على مدار 16 يومًا في مختلف الوحدات التابعة لإدارات محافظة البحر الأحمر مثل إدارات “مرسى علم، سفاجا، القصير، غارب”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد الصاوي، منسق عام “القوافل” بمديرية الصحة بالمحافظة، عن توقيع الكشوفات الطبية في العديد من التخصصات على حوالي 2551 حالة من مواطني وقاطني البحر الأحمر، لافتًا إلى أن القافلة صرفت الأدوية اللازمة إلى المواطنين بصورة مجانية، بجانب إجراء التحاليل اللازمة مثل تحليل الطفيليات وتحليل الدم لحوالي 448 حالة.

وأضاف الصاوي، إلى أن “القوافل” الطبية تضمنت أيضًا الكشف المبكر على الأمراض المزمنة لأهالي محافظة البحر الأحمر، حيث تم إجراء الكشوفات اللازمة لمرضى السكر والضغط على حوالي 406 حالة من أهالي وقاطني المحافظة، وأشار إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات مع صرف العلاج بصورة مجانية بالكامل، وذلك بهدف ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها من أهالي المحافظة.

ارتفاع نسب الإشغالات في فنادق البحر الأحمر

وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، تشهد “فنادق” محافظة البحر الأحمر ارتفاعًا في نسب الإشغالات، وخاصة الفنادق الموجودة في مدينة الغردقة التي تشهد “رواجًا” سياحيًا خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وتختلف أسعار الفنادق في المنتجعات السياحية في المحافظة وذلك بحسب جودة الفندق ومكانه والمدينة السياحية التي يتواجد فيها، حيث تبلغ الأسعار في بعض الفنادق والأماكن حوالي ثلاثة آلاف جنيهًا، وبعضها ستة آلاف جنيهًا، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيهًا في عدد من الفنادق.