ضرب دكتورة والتنمر عليها في الشرقية.. والمحافظ يستقبلها

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة الصيدلانية إيزيس مصطفي والتي تعمل بالوحدة بالوحدة الصحية بكفر عطا الله بمركز الزقازيق من أجل الاستماع إلى شكواها والعمل على حلها، بعدما خرجت في مقطع فيديو لها ادعت تعرضها للضرب من قبل زملائها في العمل والتنمر، حضر اللقاء كل من الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، إضافة إلى الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة.

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علقة موت لصيدلانية في الشرقية من زملائها في العمل

وكانت الدكتورة إيزيس نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وقالت إنها تعرضت للضرب المبرح من قبل بعض موظفات الوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله عليها بحجة أنها غير محجبة، وأحدثت الواقعة حالة من الغضب والجدل في الشارع المصري وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة.

وأوضحت إيزيس أن اللكمات التي حصلت عليها، أحدثت بها إصابات وكدمات قوية لا تزال تعاني منها حتى الآن، فيما هدأ محافظ الشرقية من روعتها، وأكد لها أنه ينتظر فيما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة للوقوف على التفاصيل الكاملة والتحرك ناحية الواقعة بشكل قانوني.

ضرب دكتورة والتنمر عليها في الزقازيق

وخلال الفيديو المتداول لها، أوضحت الدكتورة أنها تعرضت للتنمر والمضايقات خلال عملها في الوحدة ودائمًا ما تتعرض للشطب من سجل الحضور اليومي، على الرغم من تواجدها بشكل دائم والتزامها العمل، طبقًا للمواعيد الرسمية، قائلة إن العاملين يسخرون من إطعامها للكلاب في محيط الوحدة.

وكانت الدكتورة الصيدلانية إيزيس إبراهيم حررت محضر في مركز شرطة الزقازيق، واتهمت بعض الموظفات بالتعدي عليها بالضرب، وتضمن المحضر اتهامات بوقوع مشاجرة، تطورت إلى اشتباك بين صيدلانية شابة وموظفين إداريين وحاول زملائها فض المشاجرة قبل وقوع إصابات، فيما تباشر النيابة التحقيقات.