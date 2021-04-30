ضحية رامز جلال اليوم الجمعة 18 رمضان في “رامز عقله طار”

يستضيف اليوم الجمعة الموافق 18 رمضان 1442 هـ، الفنان رامز جلال ضيف جديد ببرنامجه “رامز عقله طار” والذي سيكون ضحية الحلقة الثامنة عشر من البرنامج.

وضحية اليوم هو النجم الزملكاوي طارق يحيى، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك.

“رامز عقله طار” هو برنامج مقالب برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يعرض طوال أيام شهر رمضان، الساعة 6.30 مساءً عبر قناة “MBC مصر”.

وأبرز ضحايا رامز هذا العام من نجوم الفن: سمية الخشاب، وأحمد سعد، ودينا ويزو، ومن نجوم الكرة: قفشة، ومروان محسن، وجنش، ومحمد هاني.