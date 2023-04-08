ضبط 2 طن حليب بودرة مجهول المصدر قبل نزوله الأسواق في أحد المصانع بالشرقية

في إطار الحملات الرقابية التي تقوم بها أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الحليب البودر تقدر بنحو 2 طن في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك قبل نزولها إلى الأسواق، جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته المحافظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا وقد كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيدة فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والصناعية، والتأكد من التزام أصحاب تلك المنشآت بالأسعار المحدد وذلك لضبط السوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لذلك.

وفي إطار توجيهات محافظ الشرقية قامت إدارة التموين بمنطقة العاشر من رمضان بحملة مفاجئة على المصانع والأنشطة التجارية، والتي أسفرت عن ضبط 100 شيكارة حليب بودر تقدر بنحو 2 طن مجهول المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ عليهم وتحرير محاضر ضد أصحاب هذا المصنع.

كما تم تحرير محضرين أخرين ضد أصحاب نشاط تجاري لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.