ضبط وكر تسول يضم سيدات وأطفالًا في الجيزة

خلال الساعات الماضية، أثار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما أظهر تجمعًا لعدد من الأشخاص داخل فتحة مظلمة أسفل أحد الكباري في إحدى المحافظات المصرية، وهو ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات المشهد.

بيان وزارة الداخلية

وزارة الداخلية نشرت عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقًا) تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها تمكنت من تحديد موقع الفتحة في نطاق قسم شرطة الأهرام.

وأوضحت أنه جرى مداهمة المكان وضبط 20 شخصًا بينهم:

8 سيدات

5 أطفال

7 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة

كما عُثر بحوزة 9 أشخاص منهم على أسلحة بيضاء.

استغلال الأطفال في أنشطة مخالفة

أكد البيان أن المضبوطين كانوا يستغلون الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، إضافة إلى بيع بعض السلع بطريقة إلحاحية في محيط المكان، ما تسبب في إثارة قلق المواطنين.

إجراءات قانونية ورعاية للأطفال

أشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الفتحة المشار إليها، فضلاً عن إيداع الأطفال المضبوطين داخل إحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتهم.