صيف ولا شتاء؟.. الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

ينتظر الجميع عيد الفطر المبارك للإحتفال بقدوم العيد وفي ظل الاستعدادات التي يقوم بها المصريون لاستقبال عيد الفطر المبارك إلا أن هناك ما يشغل بال الكثير بشأن ملابس العيد فالكثير من الناس لا يعلمون كيف سيكون الطقس يوم العيد هل سيكون شتاء فيرتدون ملابس ثقيلة أم سيكون الطقس حار فيرتدون ملابس خفيفة، وذلك في ظل تقلبات الطقس الأخيرة التي شهدتها جميع محافظات مصر وقد أجابت هيئة الأرصاد الجوية عن هذه التساؤلات والتي نقدمها لكم خلال السطور القادمة.

حالة الطقس في العيد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أن أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيوافق يوم الجمعة الموافقة 21 ابريل 2023 أن طقس هذا اليوم سيكون مائل للبرودة في الساعات الأولى من الصباح مصاحب للرياح على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالإضافة إلى مدن القناة، أما في جنوب الصعيد فسيكون الطقس هناك مائل للحرارة، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجميع خاصة الآباء من أن يسمحوا لأطفالهم بارتداء ملابس خفيفة ولكن يجب ارتداء ملابس تناسب فصل الخريف وتقلبات الطقس الحالية، دون أن تكون الملابس ثقيلة جداً أو خفيفة جدا وذلك حرصاً على عدم إصابتهم بالبرد في مناسبة العيد بسبب حالة الطقس المتقلبة، خاصة بعد أن شهدت محافظات مصر أمطار رعدية خلال الأيام الماضية والتي كانت بسببها إصابة الكثير من الناس بالبرد وذلك لأنهم قاموا بتخفيف ملابسهم دون الأخذ في الإعتبار أن الطقس غير مستقر.