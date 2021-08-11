صور جديدة من حفل زفاف ياسمين الخطيب على رجل الأعمال رمضان حسني

نشرت الكاتبة والمذيعة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور جديدة من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافها على رجل الأعمال رمضان حسني.

وهي الصور التي ظهرت فيها ياسمين، بفستان الزفاف الأبيض مع زوجها في لقطات رومانسية، نالت إعجاب متابعيها بشكل كبير.

واحتفلت ياسمين، الأحد الماضي بعقد قرانها وزفافها على رجل الأعمال الشاب رمضان حسني، في حفل أقيم بفندق “رويال مكسيم بالاس كمبنسكي” بالقاهرة، واقتصر على حضور أسرة العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين فقط.

وأثارت ياسمين، الجدل بعد تداول فيديو من عقد قرانها وهي تسأل المأذونة: “اشمعنى على مذهب أبو حنيفة؟”، لتتعرض للانتقادات اللاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اضطرت للرد عليهم وتوضيح وجهة نظرها قائلة أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة.

ياسمين الخطيب، هي كاتبة ومذيعة وفنانة تشكيلية من مواليد 1981، تقدم حاليًا برنامج “ونقول كمان” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، دخلت مجال الإعلام من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، بأحد برامج قناة “روتانا مصرية”، ثم شاركت الإعلام تامر أمين، في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه “من الآخر” كانت تتحدث فيها عن مشكلات الأسرة المصرية.