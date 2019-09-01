صور تهنئة بعيد رأس السنة القبطية عيد النيروز 1736 – 2019

نقدم لكم اليوم باقة من اجمل صور تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة القبطية عيد النيروز لعام 2019 والذي يوافق العام القبطي 1736، والذي يحتفل به الأقباط كل عام في مصر وجميع الدول العربية والأجنبية في أول أيام شهر توت، بزيارة الكنائس والأقارب والأصدقاء وتهنئة بعضهم بعض، وأيضا زيارة الأماكن المقدسة المسيحية والحدائق والمتنزهات وقضاء يوم ممتع.

صور تهنئة بعيد رأس السنة القبطية

عيد رأس السنة القبطية أو عيد النيروز أو عيد نوروز قبطي هو من أهم الأعياد القبطية الأرثوذكسية، والذي يحتفل به جميع المسيحيين في العالم، أما عن كلمة نيروز فهي تعني بالفارسية الأنهار وتعني أيضا اليوم الجديد باللغة السيريانية، وهو أول يوم في السنة الزراعية عند المصريين القدماء لأنه يوافق موسم فيضان النيل في هذا الوقت من العام.

واختلفت الاحتفالات بعيد رأس السنة القبطية أو عيد النيروز باختلاف العصور والأزمان، ففي عصر الفراعنة فكان الفلاح المصري يحتفل بعيد النيروز بزراعة المحاصيل ووفرة الإنتاج بسبب فيضان النيل في هذا الوقت من العام، أما عن عصر الأقباط الإمبراطور دقلديانوس فكان من اقصي العصور علي المسيحيين لذالك في هذا العصر كونا يسمونه عيد الشهداء، أما عن عصر المماليك فكان يخرج المسيحين في مظاهرات واحتفالات بعيد رأس السنة القبطية، وكان المسلمون يخرجون معهم في هذا العيد ويوزعون الحلوي والعطايا علي الناس.

موعد عيد رأس السنة القبطية عيد النيروز

يوافق موعد عيد النيروز عيد رأس السنة القبطية الخميس 12 سبتمبر 2019 ( يوافق 1 توت 1736 )، وفي هذا الوقت من العام تشهد جميع البلاد العربية والأجنبية احتفالات كبيرة من الأقباط بهذه المناسبة، ويقومون بتعليق الزينات علي الكنائس والبيوت والشوارع وتوزيع الحلوي علي الأطفال وتعم الفرحة والبهجة قلوب الصغار والكبار.

صور تهنئة بعيد النيروز