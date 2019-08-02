صلاة عيد الأضحى المبارك: موعد الصلاة في مدن ومحافظات مصر

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في جميع مدن ومحافظات مصر، من خلال تصريح البحوث الفلكية المصرية وتحديد التوقيت المناسب لكل محافظة ومدينة لأداء صلاة العيد الكبير، بداخل المساجد أو من خلال الساحات المخصصة للصلاة العيد، يترقب العديد من الراغبين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في وقتها الذي يتم الإعلان عنه من خلال تصريحات مركز البحوث الفلكية، وتعتبر صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول الله سيدنا محمد علية افضل الصلاة والسلام، تتطلب الاغتسال والذهاب مبكرا إلى المصلي، وأيضا الذهاب من طريق والعودة من اخر مع التكبير والتهليل في الذهاب والعودة.

أعلنت وزارة الأوقاف عن أول أيام شهر ذو الحجة، الذي يقام فيه شعائر الحج، والوقوف على جبل عرفات، وزيارة قبر رسول الله سيدنا محمد بالمدينة المنورة، والفوز بالثواب الأكبر ألا وهو غفران الذنوب والعودة من الأراضي المقدسة كيوم المولد، وبإعلان وزارة الأوقاف غرة شهر ذو الحجة، تم تحديد يوم العيد، أو يوم النحر، الذي سوف يوافق الحادي عشر من شهر أغسطس، العاشر من شهر ذو الحجة، وتستمر أيام عيد الأضحى لمدة اربع أيام، يسن فيهم الذبح للأضاحي، وأيضا التكبير حتى عصر اليوم الرابع.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 بمدن مصر

القاهرة 5:45 الجيزة 5:45 الإسكندرية 5:48 بورسعيد 5:39 السويس 5:40 العريش 5:33 الطور 5:38 سانت كاترين 5:36 طابا 5:31 شرم الشيخ 5:36 دمنهور 5:46 طنطا 5:45 المنصورة 5:43 الزقازيق 5:43 بنها 5:44 شبين الكوم 5:45 كفر الشيخ 5:44 الفيوم 5:47 بنى سويف 5:47 المنيا 5:50 أسيوط 5:49 سوهاج 5:48 قنا 5:44 أسوان 5:47 أبو سمبل 5:54 مرسى مطروح 5:59 الغردقة 5:39 الخارجة 5:55 الإسماعيلية 5:40 دمياط 5:40 السلوم 6:06 نويبع 5:33 حلايب 5:34 شلاتين 5:37.

أعاد الله عليكم الأيام المباركة أعوام عديدة.